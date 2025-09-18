Giulia Cecchettin Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona
Il responsabile sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio: qualche giorno prima aveva espresso disappunto per la presenza del 23enne tra i detenuti della sua sezione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: giulia - cecchettin
Prima l'ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'aggravante della premeditazione ma l'esclusione - clamorosa - della crudeltà. Oggi l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi: la sentenza di appello della Corte d’Assise di Milano riconosce l'aggravante della crudeltà ma esclude - anche più clamorosamente - la premeditazione
Fondazione Giulia Cecchettin e Differenza Donna. A Roma un nuovo Centro antiviolenza e un piano formativo per la Polizia di Stato
