Giugliano San Giuliano Martire | la gioia della fede con Roveto Ardente in piazza Matteotti

Teleclubitalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano san giuliano martire la gioia della fede con roveto ardente in piazza matteotti

© Teleclubitalia.it - Giugliano, “San Giuliano Martire”: la gioia della fede con “Roveto Ardente” in piazza Matteotti

In questa notizia si parla di: giugliano - giuliano

Calciomercato, Giuliano Laezza è un nuovo calciatore del Giugliano Calcio

Spettacoli. “Io, figlio del sud”, in scena a Giugliano il cantautore Giuliano Angelini

Calciomercato, Giuliano Laezza è un nuovo calciatore del Giugliano Calcio

Giugliano: la festa religiosa di San Giuliano. Storia e tradizione; La notte di San Giuliano: divertimento assicurato tra street food, musica e fuochi d’artificio; Giugliano, San Giuliano Martire: la gioia della fede con Roveto Ardente in piazza Matteotti.

giugliano san giuliano martireFesta di San Giuliano a Giugliano, il programma completo degli eventi - 30, in Piazza Matteotti si terrà il Roveto Ardente, animato dai gruppi del Rinnovamento nello Spirito Santo di Giugliano, con un’esortazione spirituale guidata da Daniele Inca, ... Si legge su internapoli.it

giugliano san giuliano martireGiugliano, svolta nella cardiologia: assistenza 24 ore su 24 - Un vero e proprio salto di qualità nell’assistenza cardiologica d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Giugliano San Giuliano Martire