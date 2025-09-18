Giù i pini della parrocchia proteste e perizie a Olmo

Arezzo, 18 settembre 2025 – E’ partito l’abbattimento dei pini di Olmo. Alberi secolari che il parroco, dopo una perizia che ne attesterebbe la pericolosità, ha deciso di eliminare. Ma i cittadini non ci stanno e protestano contro la decisione, chiedendo una controvalutazione. Martedì 16 settembre, è cominciato il taglio dei pini marittimi che si trovano davanti alla chiesa di Olmo. Un’azione proseguita ieri con il taglio del secondo albero, che ha inasprito la battaglia tra il sacerdote e la comunità cominciata a fine agosto, quando un gruppo di parrocchiani cercò di opporsi al taglio. Don Gianfranco Cacioli, che guida la parrocchia dal 2019, ne sta facendo tagliare quattro che si trovano davanti alla chiesa e a ridosso della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

