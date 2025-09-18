Girona | latitante catturato in Spagna Carabinieri rintracciano 34enne e indirizzano la Polizia Spagnola

Finirà in manette all’uscita di un B&B . Sant Julià de Ramis è appena fuori Girona, pochi chilometri dal centro della cittadina catalana, 108 da Barcellona. 2000 anime circa, circondata dal verde e sfiorata da una grossa autostrada. Un luogo ideale per trascorrere la latitanza. Lo sapeva bene V. R., 34enne di Marano, considerato vicino al clan Orlando Polverino Nuvoletta. Considerato a capo di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, Raiola si è reso irreperibile dal 6 agosto dello scorso anno, quando si è sottratto ad una misura cautelare che annoverava tra gli indagati 32 persone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it