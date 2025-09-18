giro di lussemburgo 2025 kockelmann vince in volata la seconda tappa secondo vendrame

È Mathieu Kockelmann (Lotto Development) il vincitore, a sorpresa, della seconda tappa del Giro del Lussemburgo 202 5. Prima vittoria da professionista per il corridore lussemburghese che ha anticipato tutti nella volata finale con arrivo a Mamer. Secondo Andrea Vendrame (Decathlon Ag2r la Mondiale), beffato proprio negli ultimi metri. Terzo il francese Tom Donnenwirth (Groupama FDJ). Tappa che parte da Remich e termina a Mamer dopo 168.4 chilometri totali. Subito fuga con sette corridori: Baptsite Gillet (Arkea B&B Hotels), Jonas Geens (Team Flanders-Baloise), Victor Papon (Wagner Bazin WB), Pedro Pinto (Efapel Cycling), Loic Bettendorff (Hrinkow Advarics), Malte Hellerup (Team Coloquick) e Mil Morang (Lotto Kern-Haus PSD Bank). 🔗 Leggi su Oasport.it

