Gira la ruota ad Affari Tuoi all' improvviso parte la sigla del programma di Scotti La reazione di De Martino

Ieri, 17 settembre, nuovo “scontro” tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. I due programmi - condotti rispettivamente da Stefano De Martino e Gerry Scotti - sono diventati ormai dei “casi”. E così non è raro riscontrare frecciatine l'uno nei confronti dell'altro, come accaduto per esempio. 🔗 Leggi su Today.it

"Gira la ruota", ad Affari Tuoi parte la sigla della Ruota della Fortuna e Stefano De Martino saluta Gerry Scotti - Clamoroso ad Affari Tuoi: il Dottore manda in onda lo stacchetto de La Ruota della Fortuna.

