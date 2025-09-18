Gioventù nazionale Agrigento | Grazie al questore e a tutte le forze dell' ordine

Agrigentonotizie.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gioventù Nazionale di Agrigento desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento al Questore e a tutte le Forze dell’Ordine per l’impegno e la dedizione dimostrati nel loro operato quotidiano a tutela della sicurezza dei cittadini. In seguito alla comparsa di scritte offensive in Via San. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

