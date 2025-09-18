Giovanni Firera nominato nuovo referente della Camera degli artigiani albanesi

Dopo aver svolto a lungo il ruolo di console onorario dell’Albania in Italia, Giovanni Firera ha ricevuto un nuovo incarico di rilievo: è stato scelto dalla Camera Nazionale dell’Artigianato dell’Albania. come rappresentante per il Piemonte, con competenze estese a tutta l’Italia. L’obiettivo della nomina è quello di favorire collaborazioni e confronti con Camere di Commercio, associazioni di categoria, ordini professionali e istituzioni italiane, sia pubbliche che private. L’intento è quello di incentivare percorsi formativi, di qualificazione e certificazione delle competenze degli artigiani albanesi, con particolare attenzione alle PMI e ai giovani imprenditori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giovanni Firera nominato nuovo referente della Camera degli artigiani albanesi

In questa notizia si parla di: giovanni - firera

Giovanni Firera nominato nuovo responsabile della Camera degli artigiani albanesi; Alessandro Bollo e il Museo del Risorgimento: un ponte tra passato e futuro; Nomine per 42 enti e organismi.

Solidarietà: Fondazione Giovanni Paolo II, Damiano Bettoni nuovo presidente. Nel cda confermati mons. Cetoloni e padre Faltas - È stato nominato nel corso dell’assemblea riunitasi ieri sera: è stato eletto presidente il valdarnese ... Segnala agensir.it