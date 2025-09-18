Giovanili Gli azzurrini fanno incetta di trofei
Incetta di trofei nell’ultimo weekend per le formazioni minori del Settore Giovanile azzurro. Partiamo dagli Under 14, che si sono aggiudicati ad Altopascio la 12esima Cordischi Cup. Dopo aver superato 1-0 in semifinale l’Inter, infatti, gli azzurrini di mister Jacopo Falanga si sono ripetuti nella finalissima piegando 3-2 il Pisa, che aveva eliminato la Fiorentina. Premiati anche Riccardo Chiarello e Andrea Sagripanti rispettivamente come miglior giocatore e portiere. Veniamo poi all’Under 12 di mister Giulio Pastecchia, che a Migliarino ha alzato al cielo il trofeo del 15esimo Memorial Filippo Lemucchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
