Incetta di trofei nell’ultimo weekend per le formazioni minori del Settore Giovanile azzurro. Partiamo dagli Under 14, che si sono aggiudicati ad Altopascio la 12esima Cordischi Cup. Dopo aver superato 1-0 in semifinale l’Inter, infatti, gli azzurrini di mister Jacopo Falanga si sono ripetuti nella finalissima piegando 3-2 il Pisa, che aveva eliminato la Fiorentina. Premiati anche Riccardo Chiarello e Andrea Sagripanti rispettivamente come miglior giocatore e portiere. Veniamo poi all’Under 12 di mister Giulio Pastecchia, che a Migliarino ha alzato al cielo il trofeo del 15esimo Memorial Filippo Lemucchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giovanili. Gli azzurrini fanno incetta di trofei