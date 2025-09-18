Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo flessibilità e visione per rispondere alla sfida dell’incertezza

Una riflessione a più voci sulle sfide di un mondo caratterizzato dall’incertezza. È il filo conduttore dell’assemblea dei giovani imprenditori di Confindustria Bergamo, riunita ieri nella suggestiva cornice del Monastero di Astino per l’Assemblea annuale, che si è focalizzata sul convegno dal titolo “Navigare nell’incertezza. Strumenti, visioni e competenze per i giovani imprenditori”. Dopo i saluti istituzionali di Matteo Vavassori, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Bergamo, Giovanna Ricuperati, presidente Confindustria Bergamo e Maria Anghileri, presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, Giuseppe Schirone, Principal Prometeia, ha delineato i complessi scenari geopolitici e gli impatti sull’impresa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

