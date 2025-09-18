Giovani e podcast | il corso alla Fabbrica
Il modo di raccontare e diffondere storie di ogni tipo cambia radicalmente con il tempo e il passare degli anni, adattandosi necessariamente alle nuove tecnologie, nuove forme e modifiche dei fruitori. Tra le modalità più in voga è emerso da anni il podcast, metodo di approccio dello storytelling che ormai è divenuto un fenomeno di massa e che attrae milioni di ascoltatori. Per il quarto anno consecutivo prosegue a Forlì l’iniziativa ’Raccontare con il podcast’, laboratorio gratuito di narrazione sonora rivolto ai giovani tra i 15 e i 34 anni che si terrà alla Fabbrica delle Candele in quattro incontri in ottobre nei giorni 9, 16, 23 e 30, sotto la direzione attenta di Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli (nella foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: giovani - podcast
"Le voci dei ragazzi arrivano forti e chiare", i giovani 'intercettati' fuori da scuola si raccontano in un podcast
Racconti del passato in un podcast. Aneddoti, storie e curiosità: "Un ponte tra giovani e anziani"
Benevento dà voce ai giovani d’Europa: registrata la prima puntata del podcast del progetto Desk
#Opportunità | La Commissione europea ed Eurodesk cercano giovani dai 18 ai 30 anni per il Pool of Young Journalists in Europe 2026, esperienza di volontariato per raccontare temi d’attualità con articoli, video o podcast. Scade 22 settembre 2025. https://w - facebook.com Vai su Facebook
Il podcast dei @gxlapace racconta #Floribert, giovane di @santegidionews e martire del nuovo millennio. Resistere pacificamente al male e vincerlo con il bene: il suo “no” alla corruzione ispira giovani in Africa e nel mondo. Per ascoltare il podcast: https://bit - X Vai su X
Giovani e podcast: il corso alla Fabbrica; Due giovani in bilico su un cornicione a Roma. Allarme in pieno centro; Giulia Stabile ospite al podcast di Alessia Lanza. A scuola cercavo di non ridere. Credevo che Maria De Filippi non mi volesse bene.
‘Come fare un podcast’: laboratorio alla Fabbrica delle Candele - Rivolto a giovani dai 15 ai 35 anni, si terrà di tutti i giovedì dal 9 novembre al 21 dicembre. Scrive ilrestodelcarlino.it
Il corso: come fare un podcast - Sono aperte le iscrizioni per il corso "Come fare un Podcast" a Forlì, con Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli. Come scrive ilrestodelcarlino.it