Giovani e podcast | il corso alla Fabbrica

18 set 2025

Il modo di raccontare e diffondere storie di ogni tipo cambia radicalmente con il tempo e il passare degli anni, adattandosi necessariamente alle nuove tecnologie, nuove forme e modifiche dei fruitori. Tra le modalità più in voga è emerso da anni il podcast, metodo di approccio dello storytelling che ormai è divenuto un fenomeno di massa e che attrae milioni di ascoltatori. Per il quarto anno consecutivo prosegue a Forlì l’iniziativa ’Raccontare con il podcast’, laboratorio gratuito di narrazione sonora rivolto ai giovani tra i 15 e i 34 anni che si terrà alla Fabbrica delle Candele in quattro incontri in ottobre nei giorni 9, 16, 23 e 30, sotto la direzione attenta di Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli (nella foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

