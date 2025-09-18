Giovani artisti e mosaico Mostra alla Classense
Occhi puntati sulla sperimentazione e sulla ricerca artistica degli under 35 con la settima edizione del ‘ Premio Gaem - Giovani artisti e mosaico ’, dal 18 ottobre e fino al 18 gennaio alla Manica Lunga della biblioteca Classense di Ravenna. "Dal 2009 Gaem è il nostro osservatorio delle pratiche più giovani e innovative, un modo per proiettarci nel futuro", afferma Daniele Torcellini, direttore artistico della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo. La partecipazione è cresciuta nel tempo e quest’anno, su un totale di 136 candidature ricevute (66 per la sezione Premio Orsoni Venezia 1888, dedicata al mosaico tradizionale; 70 per la sezione Premio Cingoli, aperta alle forme non convenzionali del mosaico), la commissione ha selezionato 38 opere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
