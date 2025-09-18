Giovane mamma morta di ictus dopo 3 ricoveri | si riapre il processo

Paula Almeida è morta in casa, a soli 37 anni, dopo essere stata dimessa per tre volte dal pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova: abitava nel quartiere di Cittadella, nel capoluogo mantovano. La giovane donna, madre di due bambine, era stata trovata senza vita dal marito all'alba. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: giovane - mamma

Seppellì neonati in casa. Perizia psichiatrica per la giovane mamma

Giovane mamma scomparsa nel nulla insieme ai suoi due bimbi: “Aiutateci a ritrovarli”

L’ultimo viaggio di Wanda, giovane mamma troppo fragile

Una giovane mamma di 32 anni lotta tra la vita e la morte - facebook.com Vai su Facebook

?? Giovane mamma morta di ictus dopo 3 ricoveri: si riapre il processo; Madre morta di ictus dopo due visite al pronto soccorso: archiviazione annullata; Due giorni in barella dopo un ictus, poi la morte. Il figlio: Mia madre meritava rispetto e cura.

Trovata morta in centro storico ad Ascoli una mamma di 37 anni: ecco la principale ipotesi - ASCOLI Tragedia in centro storico, dove ieri mattina è stata rinvenuta senza vita di una giovane mamma di 37 anni, di origine ucraina ma residente in città da tempo. Come scrive corriereadriatico.it

Giovane palestinese morta a Pisa, il funerale a San Giuliano. Niente autopsia: il dubbio non sarà mai chiarito - Pisa, 18 agosto 2025 – È durato circa mezz’ora l’incontro tra la madre di Marah Abu Zuhri, Nabila, e il prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, che ha voluto riceverla in forma riservata dopo la ... Scrive lanazione.it