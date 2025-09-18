Giovane mamma morta di ictus dopo 3 ricoveri | si riapre il processo

Paula Almeida è morta in casa, a soli 37 anni, dopo essere stata dimessa per tre volte dal pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova: abitava nel quartiere di Cittadella, nel capoluogo mantovano. La giovane donna, madre di due bambine, era stata trovata senza vita dal marito all'alba. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?? Giovane mamma morta di ictus dopo 3 ricoveri: si riapre il processo; Madre morta di ictus dopo due visite al pronto soccorso: archiviazione annullata; Castellammare, incinta e colpita da ictus: muore dopo il parto.

