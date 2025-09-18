Giornata nazionale Sla Marcella | In famiglia siamo diventati le mani le gambe ma soprattutto la voce di nostro padre

Il 18 settembre ricorre la Giornata nazionale per i diritti delle persone con Sla, che colpisce oltre seimila persone in Italia. La campagna nazionale di AISLA. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giornata nazionale Sla, Marcella: «In famiglia siamo diventati le mani, le gambe, ma soprattutto la voce di nostro padre»

