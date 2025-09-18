Giornata mondiale del cuore il Gruppo San Donato tra visite e screening gratuiti

Pavia, 18 settembre 2025 – Anche quest’anno il Gruppo San Donato, in collaborazione con Gsd Foundation Ets, dedica una settimana alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle patologie cardiovascolari in occasione della Giornata mondiale del cuore, che si celebra lunedì 29. Sono oltre 300 le visite e gli screening cardiologici gratuiti disponibili presso alcuni ospedali del Gruppo. A partire dalla mattina di oggi, giovedì 18, è possibile prenotare una visita che si terrà poi da mercoledì 24 settembre fino a venerdì 3 ottobre all'ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio, al policlinico San Donato, alla casa di cura La Madonnina di Milano, agli istituti clinici Zucchi di Monza, all'istituto di cura Città Di Pavia, ai punti Raf Santa Croce di Milano, all'istituto clinico Città di Brescia e al San Rocco di Brescia, all'istituto San Siro di Milano, al Villa Aprica di Como, al policlinico San Marco e San Pietro di Bergamo, a palazzo della salute di Milano e negli ambulatori Smart clinic di Bergamo, Como, Lodi, Monza e Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

