Giornata del Dono | i semi di speranza di Gragnano a 800 anni dal Cantico delle Creature

Ilpiacenza.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Creato come dono ricevuto: segni di speranza a 800 anni dal Cantico delle Creature, inno alla Vita e alla Fraternità Universale”: è questo il titolo dell’edizione 2025 della “Giornata del dono” promossa dal Comune di Gragnano Trebbiense in collaborazione con la parrocchia di San Michele. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - dono

A Pietrelcina la Giornata del Dono promossa da Cesvolab Irpinia Sannio

Giornata del dono del sangue, il 21 settembre in memoria di Livatino

Giornata per il dono del sangue e del plasma: domenica porte aperte al Policlinico

Giornata del Dono: i semi di speranza di Gragnano a 800 anni dal Cantico delle Creature; Messaggio del Papa per la Giornata del Creato; Semi di Pace e di Speranza per la Cura del Creato.

giornata dono semi speranza“Semi di pace e di speranza”, a Matera e Pisticci Scalo le celebrazioni per la 20ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato - “Semi di pace e di speranza” è il tema proposto per l’edizione 2025 che cade nel decimo anniversario dell’Enciclica sociale “Laudato sì” e si presenta come un invito rivolto a tutti, credenti e non, a ... Secondo trmtv.it

giornata dono semi speranzaAsti: Semi di Speranza e di pace, si celebra il Mese del Creato tra fede e incontro - Si inizia giovedì 18 settembre alle 21 a Villafranca d’Asti con la conferenza “San Rocco e il cane: una metafora di alleanza tra creature”, con interventi di Francesco Scalfari e Carlo Pertusati. Segnala lanuovaprovincia.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Dono Semi Speranza