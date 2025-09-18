Giornalismo italiano in lutto trovato in fin di vita e poi morto in ospedale | Aveva segni di strangolamento

Caffeinamagazine.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corpo trovato senza vita sul ballatoio di un palazzo di ringhiera, il collo segnato da profonde tracce di violenza, la corsa disperata in ospedale. Così si è consumata una tragedia che ha scosso un intero quartiere milanese. L’uomo, soccorso dai sanitari e trasportato al Fatebenefratelli, non ce l’ha fatta: è morto poco dopo il ricovero, mentre i medici rilevavano segni compatibili con uno strangolamento. Accanto al punto in cui giaceva sarebbero state individuate anche tracce di sangue, indizi che hanno spinto gli inquirenti della Squadra mobile a non escludere sin da subito l’ipotesi di un omicidio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornalismo - italiano

Uscito l’Annuario USSI 2025: la “bibbia” dello sport e del giornalismo sportivo italiano

“Stroncato da un malore improvviso!”. Grave lutto nel giornalismo italiano

“Francesca ci ha lasciati”. Dramma nel giornalismo italiano, il terribile annuncio: “Malattia fulminante”

Lutto nel giornalismo: trovato morto Massimiliano Morelli, era un grande appassionato del Cagliari; Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: scomparso Giorgio Lo Giudice; Lutto nel mondo del giornalismo: morto nella notte Paolo Griseri, vicedirettore de La Stampa.

giornalismo italiano lutto trovatoAddio a Emilio Fede: il giornalismo italiano in lutto - Emilio Fede: si è spento uno dei volti più noti della stampa italiana, il giornalista ed ex Direttore di Rete 4. Si legge su donnaglamour.it

giornalismo italiano lutto trovatoLutto nel mondo del giornalismo: è morto Emilio Fede - È morto all’età di 94 anni, compiuti lo scorso giugno, Emilio Fede. Segnala ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Giornalismo Italiano Lutto Trovato