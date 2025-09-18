Giornalismo italiano in lutto trovato in fin di vita e poi morto in ospedale | Aveva segni di strangolamento

Un corpo trovato senza vita sul ballatoio di un palazzo di ringhiera, il collo segnato da profonde tracce di violenza, la corsa disperata in ospedale. Così si è consumata una tragedia che ha scosso un intero quartiere milanese. L’uomo, soccorso dai sanitari e trasportato al Fatebenefratelli, non ce l’ha fatta: è morto poco dopo il ricovero, mentre i medici rilevavano segni compatibili con uno strangolamento. Accanto al punto in cui giaceva sarebbero state individuate anche tracce di sangue, indizi che hanno spinto gli inquirenti della Squadra mobile a non escludere sin da subito l’ipotesi di un omicidio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it