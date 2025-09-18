Giorgio Armani rumors clamorosi | dove gli intitolano un aeroporto
Un aeroporto per Giorgio Armani, il grande stilista che ci ha lasciati all’età di 91 anni lo scorso 4 Settembre. Il consiglio di amministrazione dell’Enac, infatti, ha deliberato l’avvio della procedura per intitolare lo scalo di Pantelleria allo stilista piacentino. Una nuova dedica, dunque, dopo che l’aeroporto di Malpensa è stato intitolato, invece, a Silvio Berlusconi Entrambe le proposte sono arrivate dal ministro dei Trasporti, nonché leader della Lega, Matteo Salvini. Ora la palla passa all’Ente nazionale dell’aviazione civile. In un comunicato dell’ente stesso, riunitosi ieri nelle stanze dell’aeroporto dell’isola trapanese, si legge: “Abbiamo accolto la proposta di intitolare l’aeroporto di Pantelleria allo stilista Giorgio Armani, profondamente legato alla comunità pantesca, e disposto l’avvio di un’istruttoria e delle necessarie interlocuzioni con la famiglia dello stilista”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
