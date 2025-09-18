Giorgio Armani c’è un testimone sconosciuto | Custode dei suoi segreti La verità sull’uomo
In una tranquilla mattina di sabato 5 aprile 2025, un evento di grande importanza e riservatezza ha avuto luogo nello studio del notaio Elena Terrenghi a Milano. Quel giorno, Giorgio Armani, una delle figure più influenti e iconiche del mondo della moda, si è presentato di persona per depositare il suo testamento segreto. Questo documento, di cruciale importanza, era composto da sei fogli di carta A4, in parte scritti a macchina e in parte a mano, a riprova della sua personale e meticolosa cura nel definire le sue ultime volontà. Al testamento erano allegate anche due piantine di sue proprietà immobiliari, una ad Antigua e una a Pantelleria, dove lo stilista aveva indicato a penna la ripartizione tra gli eredi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
