In una tranquilla mattina di sabato 5 aprile 2025, un evento di grande importanza e riservatezza ha avuto luogo nello studio del notaio Elena Terrenghi a Milano. Quel giorno, Giorgio Armani, una delle figure più influenti e iconiche del mondo della moda, si è presentato di persona per depositare il suo testamento segreto. Questo documento, di cruciale importanza, era composto da sei fogli di carta A4, in parte scritti a macchina e in parte a mano, a riprova della sua personale e meticolosa cura nel definire le sue ultime volontà. Al testamento erano allegate anche due piantine di sue proprietà immobiliari, una ad Antigua e una a Pantelleria, dove lo stilista aveva indicato a penna la ripartizione tra gli eredi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giorgio Armani, c’è un testimone sconosciuto: “Custode dei suoi segreti”. La verità sull’uomo