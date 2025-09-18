Giorgia Meloni sulla copertina del settimanale L’Express | La donna forte d’Europa

(Adnkronos) – Il settimanale francese L'Express dedica la copertina a Giorgia Meloni, con il titolo 'La donna forte d'Europa'. L'immagine è rilanciata sui canali social di FdI con la frase: "Forte come l'Italia".

