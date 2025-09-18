Giorgia Meloni la donna forte d’Europa | anche L’Express invita a ispirarsi all’esempio italiano

Secoloditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Giorgia Meloni, la donna forte d’Europa». Nuovamente un’autorevole testata estera, e francese in particolare, dedica la propria copertina alla premier italiana, indicandola come leader da cui prendere ispirazione. Stavolta si tratta del settimanale L’Express,  che inevitabilmente fa un paragone con la situazione politica d’Oltralpe. « La Francia, impantanata in una situazione di stallo sul bilancio, dovrebbe ispirarsi allesempio italiano, efficace e rassicurante», si legge nell’editoriale sulla premier, nel quale riecheggia anche il recente giudizio espresso da Christine Lagarde, francese capo della Bce, non certo di simpatie conservatrici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

