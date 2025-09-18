Per la prima volta nella sua storia Confindustria Toscana Sud avrà una presidente donna. La designazione è arrivata dal Consiglio Generale e il passaggio ufficiale avverrà a novembre, durante l’assemblea generale con il cambio della squadra di vertice. Accanto a lei ci saranno due vice presidenti: Marco Busini per Siena e Andrea Fratoni per Grosseto. Aretina, 56 anni, Giordana Giordini è titolare insieme al fratello Alessandro della Giordini srl, azienda orafa di 40 dipendenti giunta alla terza generazione. Giordini è attuale presidente della sezione oreficeria gioielleria di Confindustria Toscana Sud, consigliere di Federorafi e della Camera di commercio, oltre che censore della Banca d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giordini scala Confindustria: "Il mio impegno per rendere più forti le nostre imprese"