Il franchise di Assassin’s Creed si distingue per una lunga storia che supera i quindici anni, con oltre venti titoli principali e spin-off. Tra le numerose produzioni, alcune sono considerate più meritevoli di un restyling rispetto ad altre. In particolare, si discute molto sulla possibilità di un rimake di Assassin’s Creed 4: Black Flag, anche se ci sono titoli più datati o meno noti che richiederebbero priorità nel processo di aggiornamento grafico e narrativo. l’importanza di Assassin’s Creed 2. anno di uscita: 2009. Assassin’s Creed 2 rappresenta uno dei capitoli più amati della saga, considerato spesso come il miglior esempio di sequel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Giochi di assassin’s creed che meritano un remake al posto di black flag