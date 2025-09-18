Giochi del Mediterraneo di Karate 2025 l’Italia conquista 15 medaglie
Un’edizione di successo per l’Italia del Karate ai recenti Giochi del Mediterraneo 2025, che si sono svolti a Guadalajara, in Spagna. Sono state 15 le medaglie vinte. Gli Azzurri del Parakarate hanno messo a segno 4 podi. I risultati degli Azzurri in gara – Fonte Fijlkamfijlkam.it. I risultati del kata e del kumite senior – Nel kata doppio trionfo azzurro: Terryana D’Onofrio ha superato nella finalissima la francese Taily, mentre Alessio Ghinami ha conquistato l’oro imponendosi sul portoghese Vieira. Entrambi, naturalmente, dopo un percorso perfetto. Nel kumite femminile, successo di Viola Lallo nei -55 kg, che ha vinto la finale tutta italiana contro Veronica Brunori (argento). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: giochi - mediterraneo
Giochi del Mediterraneo, consegnati i lavori per la viabilità della Cittadella dello Sport
Giochi del Mediterraneo, a Francavilla 6,5 mln di euro: "Strutture più moderne e funzionali"
Giochi del Mediterraneo: "I nostri impianti sportivi hanno superato pienamente le verifiche"
Giochi del Mediterraneo, la denuncia di Con: «Navi inquinanti e costose» - X Vai su X
Giochi del Mediterraneo, direttore Molfetta: il villaggio atleti a Taranto è una decisione imposta e condivisa dal Comitato Internazionale «La scelta di ospitare gli atleti sulle navi da crociera ormeggiate nel porto di Taranto non è stata frutto di una decisione auto - facebook.com Vai su Facebook
Giochi del Mediterraneo di Karate 2025, l’Italia conquista 15 medaglie; Premiati oltre 150 atleti in vista dei Giochi del Mediterraneo. Tutti i nomi dei premiati e le foto; World Games 2025, in Cina l’Italia del Karate e del Jiu-Jitsu.
Il countdown verso i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 entra nel vivo - Un evento speciale animerà Taranto il prossimo 21 settembre, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza unica che unirà sport, cultura e musica. Da giornaledipuglia.com
Giochi del Mediterraneo, un grande evento per il 21 e c’è l’ipotesi Malika. Ferrarese: basta divisioni - È confermato per la sera del 21 settembre sulla Rotonda del Lungomare il nuovo evento pubblico in preparazione dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Scrive quotidianodipuglia.it