Giochi del Mediterraneo di Karate 2025 l’Italia conquista 15 medaglie

Un’edizione di successo per l’Italia del Karate ai recenti Giochi del Mediterraneo 2025, che si sono svolti a Guadalajara, in Spagna. Sono state 15 le medaglie vinte. Gli Azzurri del Parakarate hanno messo a segno 4 podi. I risultati degli Azzurri in gara – Fonte Fijlkamfijlkam.it. I risultati del kata e del kumite senior – Nel kata doppio trionfo azzurro: Terryana D’Onofrio ha superato nella finalissima la francese Taily, mentre Alessio Ghinami ha conquistato l’oro imponendosi sul portoghese Vieira. Entrambi, naturalmente, dopo un percorso perfetto. Nel kumite femminile, successo di Viola Lallo nei -55 kg, che ha vinto la finale tutta italiana contro Veronica Brunori (argento). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it