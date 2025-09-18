Gio Evan | Ho capito L’eleganza del mango

Il 19 settembre esce ‘L’eleganza del mango’ (Lovassai Srl), il nuovo album del poliedrico artista Gio Evan che spiega così la scelta del titolo: “Perché il mango? Ho avuto modo di conoscerlo in India, ha struttura e portamento, mi piaceva l’idea di iniziare a vedere la vita in quanto vita, senza categorie”, confessa Gio Evan a LaPresse. “Non più l’uomo disegnato come essere perfetto bensì sciamanico – prosegue – Il mango perché è un essere di vita che ha tutto per essere un bullo e invece è al servizio della foresta, la sua potente maestosità messa a disposizione dei più fragili. Arriva anche a 30 metri e aiuta le piante più piccole. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gio Evan: “Ho capito L’eleganza del mango”

