Gino Cecchettin | violenza non è risposta

11.45 "Non penso che la violenza sia la risposta ed è il messaggio che vorrei dare: non mi fa sentire felice il fatto che Turetta sia stato aggredito, perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare". Così Gino Cecchettin ha commentato l'aggressione in carcere all' ssassino dei sua figlia Giulia. Per Gino Cecchettin,"sono da condannare anche questi atti". "Noi ci muoviamo in senso opposto e vorremmo far capire alle persone che i sentimenti che portano a questo sono sbagliati e da condannare", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it