Gino Cecchettin | violenza non è risposta
11.45 "Non penso che la violenza sia la risposta ed è il messaggio che vorrei dare: non mi fa sentire felice il fatto che Turetta sia stato aggredito, perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare". Così Gino Cecchettin ha commentato l'aggressione in carcere all' ssassino dei sua figlia Giulia. Per Gino Cecchettin,"sono da condannare anche questi atti". "Noi ci muoviamo in senso opposto e vorremmo far capire alle persone che i sentimenti che portano a questo sono sbagliati e da condannare", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: gino - cecchettin
Il rap irriverente di Tony Effe e la lezione di Gino Cecchettin
Giffoni Film Festival, Gino Cecchettin: “La rabbia non porta a nulla”
Giulia Cecchettin, la frase spiazzante del padre Gino su Turetta: “Se lo avesse fatto…”
Gino Cecchettin, 'educare chi ancora non è consapevole'. Incontro a Udine con le associazioni, le scuole e il Comune #ANSA - X Vai su X
Gino Cecchettin: "Lo scopo della Fondazione dedicata a Giulia è diffondere la cultura del rispetto" #GinoCecchettin #GiuliaCecchettin #donne #violenza - facebook.com Vai su Facebook
Giulia Salemi, il messaggio al figlio contro la violenza sulle donne e l’analogia con Gino Cecchettin.
Gino Cecchettin, "violenza su Turetta non è la risposta" - "Non penso che la violenza sia la risposta ed è il messaggio che vorrei dare: non mi fa sentire felice il fatto che Turetta sia stato aggredito, perché ancora una volta vu ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona. Gino Cecchettin: 'La violenza non è la risposta' - Filippo Turetta, il giovane condannato all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto, di 55 anni, che ... Secondo ansa.it