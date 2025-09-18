Gino Cecchettin contro chi ha aggredito Turetta in carcere | Violenza non è la risposta non mi rende felice

"Non penso che la violenza sia la risposta ed è il messaggio che vorrei dare: non mi fa sentire felice il fatto che Filippo Turetta sia stato aggredito, perché vuol dire che dobbiamo ancora lavorare". Gino Cecchettin, papà di Giulia, commenta così l'aggressione subita nel carcere di Verona dall'assassino della figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gino - cecchettin

Il rap irriverente di Tony Effe e la lezione di Gino Cecchettin

Giffoni Film Festival, Gino Cecchettin: “La rabbia non porta a nulla”

Giulia Cecchettin, la frase spiazzante del padre Gino su Turetta: “Se lo avesse fatto…”

Gino Cecchettin, 'educare chi ancora non è consapevole'. Incontro a Udine con le associazioni, le scuole e il Comune #ANSA - X Vai su X

Gino Cecchettin: "Lo scopo della Fondazione dedicata a Giulia è diffondere la cultura del rispetto" #GinoCecchettin #GiuliaCecchettin #donne #violenza - facebook.com Vai su Facebook

Gino Cecchettin contro chi ha aggredito Turetta in carcere: Violenza non è la risposta, non mi rende felice; Non basta parlare a chi è già sensibile: il messaggio di Gino Cecchettin scuote Udine; Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona | Gino Cecchettin: La violenza non è la giusta risposta.

Gino Cecchettin:violenza non è risposta - "Non penso che la violenza sia la risposta ed è il messaggio che vorrei dare: non mi fa sentire felice il fatto che Turetta sia stato aggredito, perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare ... Da rainews.it

Udine, Gino Cecchettin ospite a Officine Giovani contro la violenza di genere - A Udine Gino Cecchettin ospite a Officine Giovani: riflessione sulla lotta alla violenza di genere e sull’importanza dell’educazione. Secondo nordest24.it