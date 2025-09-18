GineXtra iniziative per famiglie bambini e ragazzi

Arezzo, 18 settembre 2025 – GINEXTRA iniziative per famiglie, bambinie e ragazzie alla Ginestra di Montevarchi.? sabato 4 ottobre, ore 10-12 Biblioteca dei Ragazzi (1° piano) STORIE PRIMA DELLA STORIA Letture animate dentro la caverna e laboratorio artistico di pitture rupestri Nell’ambito della 5° ed. di Paleo Fest. Festival della Preistoria organizzato da Museo Paleontologico Montevarchi e Accademia Valdarnese del Poggio. A cura dei lettori I Seminalibri e dei volontari del Servizio Civile Universale. Per 2 gruppi in contemporanea 46 anni e 7 anni + (max 15 partecipanti per gruppo) Attività gratuita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

