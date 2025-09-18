Gilmour | De Bruyne torna a casa per McTominay sarà un derby

Il centrocampista del Napoli, Billy Gilmour è intervenuto ai microfoni di Sky in attesa del fischio di inizio della gara con il Manchester City. Le parole di Gilmour. Ci racconti le sensazioni? De Bruyne che torna a casa sua e McTominay che qui giocava il derby: «Sì, per Kevin e Scott sarà come tornare a casa, soprattutto per Kevin che è arrivato a Napoli da pochissimo tempo e non vede l'ora di giocare. Per Scott è un po' diverso, per lui sarà un derby: è un ragazzo di Manchester e sa bene cosa vuol dire giocare qui». Conte: «Ho scelto Milinkovic non per l'infortunio di Meret». «Sia noi che il City abbiamo confermato le scelte che si sono viste in campionato.

Notas de #FiorentinaNapoli 1-3: Milinkovic-Savic 6 Di Lorenzo 6,5 Beukema 7 Buongiorno 7,5 Spinazzola 6,5 Lobotka 6,5 McTominay 6,5 Anguissa 6,5 De Bruyne 7,5 Politano 6,5 Hojlund 8 Neres 6 Olivera 5,5 Elmas 6 Lucca 5,5 Gilmour sv Conte 7 #Forza - X Vai su X

. Meret/Savic Di Lorenzo Rrahmani Buongiorno De Bruyne Lobo McTominay Politano Gutierrez Elmas Ojlund Al di là di Gilmour, il mio Napoli senza Frank. La possibilità di scambiare le posizioni di Elmas, De Bruyne e McTominay, abbassando lobo tra i Rrah - facebook.com Vai su Facebook

