Gilmour | De Bruyne torna a casa per McTominay sarà un derby

Ilnapolista.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista del Napoli, Billy Gilmour è intervenuto ai microfoni di Sky in attesa del fischio di inizio della gara con il Manchester City. Le parole di Gilmour. Ci racconti le sensazioni? De Bruyne che torna a casa sua e McTominay che qui giocava il derby: «Sì, per Kevin e Scott sarà come tornare a casa, soprattutto per Kevin che è arrivato a Napoli da pochissimo tempo e non vede l’ora di giocare. Per Scott è un po’ diverso, per lui sarà un derby: è un ragazzo di Manchester e sa bene cosa vuol dire giocare qui». Conte: «Ho scelto Milinkovic non per l’infortunio di Meret». «Sia noi che il City abbiamo confermato le scelte che si sono viste in campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

