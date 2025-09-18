Gigi Martini | La morte di Re Cecconi? La verità è un' altra In aereo ho fregato un falso mafioso

Prima difensore dello Lazio campione nel 1974, poi pilota Alitalia: "Luciano non avrebbe mai detto 'Questa è una rapina'. Non ci credo. Arrivai in ospedale che era appena morto. Leggendo gli atti, si trattava di un colpo accidentale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gigi Martini: "La morte di Re Cecconi? La verità è un'altra... In aereo ho fregato un falso mafioso"

In questa notizia si parla di: gigi - martini

Luigi Martini - facebook.com Vai su Facebook

Gigi Martini: La morte di Re Cecconi? La verità è un'altra... In aereo ho fregato un falso mafioso; Offerta : Piani, Costi e Promozioni Speciali 2025 | News IT; Chinaglia, 10 anni fa la morte. Luigi Martini: «Giorgio nemico mio amatissimo mi manchi».

Gigi Martini: "La morte di Re Cecconi? La verità è un'altra... In aereo ho fregato un falso mafioso" - Prima difensore dello Lazio campione nel 1974, poi pilota Alitalia: "Luciano non avrebbe mai detto 'Questa è una rapina'. Riporta gazzetta.it