Gifuni | Cavani meglio di Mertens e Higuain

Gbt-magazine.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Malfitano: “Che dici? Pipita secondo solo a Careca” Chi è stato il  miglior attaccante centrale della storia del Napoli? Se lo domandano i giornalisti di  Radio Marte, con  Gianluca Gifuni  e  Mimmo Malfitano  in pieno disaccordo, soprattutto per ciò che riguarda la “posizione” di  Gonzalo Higuain  in questa classifica.. Cavani è stato superiore a Mertens e Higuain”. Un’affermazione forte, ma condivisa da vari tifosi. A vederla così è proprio Gifuni, conduttore di ‘Forza Napoli Sempre’ che dichiara:  “La mia graduatoria vede Careca in cima, poi Cavani, Mertens e Higuain, con Hojlund che preme dalle retrovie. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

