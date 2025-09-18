Malfitano: “Che dici? Pipita secondo solo a Careca” Chi è stato il miglior attaccante centrale della storia del Napoli? Se lo domandano i giornalisti di Radio Marte, con Gianluca Gifuni e Mimmo Malfitano in pieno disaccordo, soprattutto per ciò che riguarda la “posizione” di Gonzalo Higuain in questa classifica.. Cavani è stato superiore a Mertens e Higuain”. Un’affermazione forte, ma condivisa da vari tifosi. A vederla così è proprio Gifuni, conduttore di ‘Forza Napoli Sempre’ che dichiara: “La mia graduatoria vede Careca in cima, poi Cavani, Mertens e Higuain, con Hojlund che preme dalle retrovie. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Gifuni: “Cavani meglio di Mertens e Higuain”