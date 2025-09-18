Rimini, 18 settembre 2025 – Un grande giardino d’autunno è pronto ad accogliere riminesi, turisti e appassionati del verde questo weekend: sabato 20 e domenica 21 settembre, infatti, la nota manifestazione “ Giardini d’Autore ” torna in città per l’attesa edizione autunnale. Gli spazi iconici di Castel Sismondo, piazza Malatesta, l’arena Francesca da Rimini, la piazza dei Sogni e il Bosco dei Nomi, in pieno centro storico, ospiteranno le installazioni botaniche, tra colori caldi, fioriture spettacolari e profumi intensi. L’edizione autunnale, con la sua varietà di piante capaci di colorare il giardino e il terrazzo per tutto l’inverno, è ormai un appuntamento caro agli appassionati di giardinaggio – e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giardini d'Autore 2025 a Rimini: date e programma