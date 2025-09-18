Eccellenza italiana specializzata in pompe e ventilatori per il settore marittimo, industriale e civile, Gianneschi Pumps and Blowers presenta le sue ultime novità al 65° Salone Nautico di Genova, per poi portarle anche all’estero, proponendole alle prossime fiere internazionali. Debutta, Intelli CE Water Pressure System, che ridefinisce l’affidabilità e la gestione della pressione dell’acqua a bordo di yachts di medie dimensioni. Accanto, la rinnovata gamma di boiler e serbatoi, che vede la rivisitazione dei modelli esistenti e nuovi inserimenti. In primo piano anche il prodotto di punta dell’azienda, ’Gigetta’, una pompa autoadescante a doppia girante con tecnologia brevettata, che prende il nome dal fondatore, Luigi Gianneschi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gianneschi Pumps. Soluzioni su misura per la nautica