Gianluca Iannotta Tublat | Il successo nasce dal coraggio di chi parte senza nulla

“Non esistono scorciatoie per chi parte senza nulla. Nessun conto in banca, nessuna eredità, nessuna rete di sicurezza. Il successo lo costruisci da zero, con le tue mani, con il tuo coraggio, con le tue cadute”. Con queste parole Gianluca Iannotta, CEO di Tublat, ha lanciato un messaggio di resilienza e determinazione rivolto a giovani imprenditori e professionisti. Secondo Iannotta, chi non ha appoggi economici o familiari impara presto che la paura, la fatica e il fallimento non sono nemici, ma maestri. “Sono loro a insegnarti la resilienza, la pazienza, la capacità di rialzarti più forte di prima”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
