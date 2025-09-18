Giani-Tomasi lite su Beko | Ero sempre accanto a voi Un allarme trascurato
Siena, 18 settembre 2025 – La vertenza Beko di Siena diventa terreno di scontro fra i tre candidati alla presidenza della Regione. L’iniziativa organizzata dai sindacati locali è stata infatti l’occasione per capire di più sul futuro dello stabilimento di viale Toselli, che il 31 dicembre spegnerà i macchinari con 299 lavoratori in cassa integrazione a ’zero ore’ fino al 2027. Il tutto, in attesa dell’arrivo di un nuovo soggetto industriale, in grado di garantire continuità produttiva e mantenimento dei livelli occupazionali. Il presidente uscente Eugenio Giani (centrosinistra) ha ricordato la sua presenza tra gli operai davanti ai cancelli della fabbrica fin dall’inizio della vertenza: “Sono stato tra di voi e ho partecipato anche ai numerosi tavoli ministeriali fino alla firma dell’accordo del 14 aprile – ha detto –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: giani - tomasi
Regionali, spunta il terzo incomodo. Del Ghingaro arruola Polcri e Carbini nella sfida di ottobre a Giani e Tomasi
Elezioni regionali, scintille Giani-Tomasi sulla data: “Basta balletti”. La replica: “Ti va bene il 12?”
Voto regionali Toscana 2025, scontro Tomasi-Giani. Tomasi: “Basta balletti date”. Giani: “Ti va bene il 12 ottobre? Allora è il 12”
Regionali, primo confronto a tre... mancato. Il presidente uscente Giani arriva con due ore di ritardo, al tavolo siedono solo Tomasi e Bundu - facebook.com Vai su Facebook
#Giani con beghe pisane #Pd. #Tomasi, #FdI, colpito alle spalle da #Pratogate FdI. E pure con lista civica 'E'ora' fuori nella Pistoia in cui è sindaco. #Lega con #Vannacci responsabile #regionali solo #Meini consigliera regionale uscente candidata - X Vai su X
Giani-Tomasi, lite su Beko: “Ero sempre accanto a voi”. “Un allarme trascurato”.
Giani-Tomasi, lite su Beko: “Ero sempre accanto a voi”. “Un allarme trascurato” - Sul palco anche Bundu di Toscana Rossa: “Politiche serie contro i predatori” ... Come scrive lanazione.it
Beko Giani e Tomasi alla prova del fuoco - Duello elettorale mercoledì a Siena tra i due candidati alla presidenza della Regione. Scrive msn.com