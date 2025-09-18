Siena, 18 settembre 2025 – La vertenza Beko di Siena diventa terreno di scontro fra i tre candidati alla presidenza della Regione. L’iniziativa organizzata dai sindacati locali è stata infatti l’occasione per capire di più sul futuro dello stabilimento di viale Toselli, che il 31 dicembre spegnerà i macchinari con 299 lavoratori in cassa integrazione a ’zero ore’ fino al 2027. Il tutto, in attesa dell’arrivo di un nuovo soggetto industriale, in grado di garantire continuità produttiva e mantenimento dei livelli occupazionali. Il presidente uscente Eugenio Giani (centrosinistra) ha ricordato la sua presenza tra gli operai davanti ai cancelli della fabbrica fin dall’inizio della vertenza: “Sono stato tra di voi e ho partecipato anche ai numerosi tavoli ministeriali fino alla firma dell’accordo del 14 aprile – ha detto –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giani-Tomasi, lite su Beko: "Ero sempre accanto a voi". "Un allarme trascurato"