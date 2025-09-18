Giallo Resinovich il mistero dello smartphone | Lo usava Sebastiano quando lei è scomparsa
Ci sono diversi “ buchi informatici ” nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, buchi che la pm Ilaria Iozzi sta cercando di colmare. Si è parlato a lungo degli accertamenti sulla GoPro di Sebastiano Visintin, vedovo della donna e unico indagato: la telecamera sportiva costituirebbe parte del suo alibi per la mattina del 14 dicembre 2021. Quel giorno Resinovich scomparve, per poi essere ritrovata nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste tre settimane più tardi. Ma, dato che questa è un’indagine molto complessa, sono ancora tanti gli accertamenti da effettuare: e ora spunta uno smartphone su cui sono stati disposti ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
