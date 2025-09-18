Giallo a Passo di Rigano esplosi quattro colpi pistola contro la porta di casa di una coppia
Svegliati all’alba da alcuni colpi di pistola esplosi contro la porta della loro abitazione. Paura ieri mattina in via Mozambico, nel quartiere Passo di Rigano, dove la polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione fatta da una coppia che, intorno alle 5, aveva sentito degli spari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
