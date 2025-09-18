Giallo a Passo di Rigano esplosi quattro colpi pistola contro la porta di casa di una coppia

Palermotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svegliati all’alba da alcuni colpi di pistola esplosi contro la porta della loro abitazione. Paura ieri mattina in via Mozambico, nel quartiere Passo di Rigano, dove la polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione fatta da una coppia che, intorno alle 5, aveva sentito degli spari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giallo - passo

Cerca Video su questo argomento: Giallo Passo Rigano Esplosi