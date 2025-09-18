Giacomo Baldini eletto Presidente della Fiepet Confesercenti

Pisatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giacomo Baldini, titolare della storica Pasticceria Baldini di Pontedera, è il nuovo presidente della Fiepet Confesercenti per l’area Valdera, Cuoio e Val di Cecina, il sindacato che rappresenta i pubblici esercizi del territorio. A fargli da supporto nel direttivo ci saranno Daniele Bini del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giacomo - baldini

