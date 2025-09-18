Giacomo Baldini eletto Presidente della Fiepet Confesercenti
Giacomo Baldini, titolare della storica Pasticceria Baldini di Pontedera, è il nuovo presidente della Fiepet Confesercenti per l’area Valdera, Cuoio e Val di Cecina, il sindacato che rappresenta i pubblici esercizi del territorio. A fargli da supporto nel direttivo ci saranno Daniele Bini del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: giacomo - baldini
La fregatura di avere un’anima di Giacomo Poretti - Da oggi in libreria e su tutti gli store online. #GiacomoPoretti #Pordenonelegge #NuoveUscite #Romanzo - X Vai su X
Giacomo Baldini eletto Presidente della Fiepet Confesercenti; Lo stadio Pagni di Peccioli ospita il raduno degli arbitri di Pontedera; Giacomo Baldini eletto segretario comunale del Pd.
È Giacomo Ponti il nuovo presidente di Federvini - Al via la presidenza di Giacomo Ponti a Federvini, una filiera da 21,5 miliardi ed un export da primato. Secondo repubblica.it