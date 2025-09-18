Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti delle unità operative Scampia e Tutela ambientale della Polizia locale, in collaborazione con militari dell’Esercito Italiano e personale di Enel e ABC Napoli, in riscontro a una segnalazione di cittadini e nell’ambito delle attività volte alla repressione del fenomeno dell’abbandono e della gestione illecita dei rifiuti in esecuzione del protocollo “Terra dei Fuochi”, hanno scoperto una persona che violava la normativa sulla gestione dei rifiuti. L’operazione è stata condotta nella zona di Marianella, nell’area antistante un’autofficina già oggetto di sequestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gestione illecita di rifiuti e furto di energia, la Polizia locale denuncia un autoriparatore