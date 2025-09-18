Gestione dell’ictus il premio Angels all’ospedale di Circolo

Asst Sette Laghi si conferma centro di riferimento per la gestione dell’ ictus cerebrale, offrendo trattamenti ad alta complessità volti a rimuovere o sciogliere il trombo che ostruisce un’arteria cerebrale, causando ischemia. Proprio per la qualità dell’assistenza, l’ospedale varesino è stato insignito del prestigioso Premio Angels, riconoscimento internazionale conferito alle strutture sanitarie che raggiungono standard d’eccellenza nella gestione dell’ictus in fase acuta. Un’assistenza tempestiva e altamente specializzata si traduce in risultati clinici significativi per i pazienti. Ogni anno, sottolinea l’Asst varesina, "al pronto soccorso di Circolo vengono accolti 600 pazienti con ictus ischemico, di questi oltre 120 vengono sottoposti a trattamento endovascolare per la rimozione meccanica del trombo, mentre circa la metà riceve una terapia farmacologica trombolitica, mirata a sciogliere l’occlusione dell’arteria". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gestione dell’ictus, il premio Angels all’ospedale di Circolo

In questa notizia si parla di: gestione - ictus

L'Ospedale di Circolo premiato con il "Gold Status" degli ESo Angels Awards per la gestione dell'Ictus acuto #in evidenza - X Vai su X

Il premio internazionale https://www.sardiniapost.it/cronaca/gestione-e-trattamento-dellictus-brotzu-centro-di-eccellenza-premio-internazionale-per-il-terzo-anno-di-seguito/?fbclid=IwY2xjawIq6FpleHRuA2FlbQIxMQABHdj_wmHQSTMUZsl3xOcDTA_qefem8Jj - facebook.com Vai su Facebook

Se la sanità è efficace. Riconoscimento "Angels" per la gestione dell’ictus - Un traguardo di eccellenza, che testimonia la qualità e l’efficacia dell’impegno, della professionalità e del sacrificio di un personale, come quello dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e, insieme a ... Riporta lanazione.it