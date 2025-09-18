Gestione dell’ictus il premio Angels all’ospedale di Circolo

Asst Sette Laghi si conferma centro di riferimento per la gestione dellictus cerebrale, offrendo trattamenti ad alta complessità volti a rimuovere o sciogliere il trombo che ostruisce un’arteria cerebrale, causando ischemia. Proprio per la qualità dell’assistenza, l’ospedale varesino è stato insignito del prestigioso Premio Angels, riconoscimento internazionale conferito alle strutture sanitarie che raggiungono standard d’eccellenza nella gestione dell’ictus in fase acuta. Un’assistenza tempestiva e altamente specializzata si traduce in risultati clinici significativi per i pazienti. Ogni anno, sottolinea l’Asst varesina, "al pronto soccorso di Circolo vengono accolti 600 pazienti con ictus ischemico, di questi oltre 120 vengono sottoposti a trattamento endovascolare per la rimozione meccanica del trombo, mentre circa la metà riceve una terapia farmacologica trombolitica, mirata a sciogliere l’occlusione dell’arteria". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

