Il cancelliere ha annunciato un autunno di riforme «lacrime e sangue». In bilico il «Reddito di cittadinanza» per i disoccupati. Ma la Corte dei conti federale boccia la manovra perché non riesce a contenere il debito. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Germania malata, arriva l’austerità: sforbiciata alle pensioni e ai sussidi