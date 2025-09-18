Un cartello affisso sulla vetrina di un piccolo negozio di Flensburg, nel nord della Germania, ha suscitato indignazione e acceso un nuovo allarme antisemitismo. Il messaggio, rivolto agli ebrei, recitava: “Niente di personale, nemmeno antisemitismo, semplicemente non vi sopporto”. L’avviso è stato rapidamente rimosso dopo l’intervento della polizia, ma la sua immagine aveva già fatto il giro del web. Il titolare del negozio ha provato a giustificarsi sostenendo di non aver valutato la portata del gesto e di averlo affisso come espressione di frustrazione per la situazione a Gaza. La procura ha comunque aperto un’inchiesta per istigazione all’odio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Germania, cartello a Flensburg: “Vietato l’ingresso agli ebrei”. Procura apre inchiesta