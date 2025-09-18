Un viaggio affascinante nel mondo della bellezza e della longevità con Georgia Louise e il suo approccio all'avanguardia per la cura della pelle. Scopri i segreti per una pelle radiosa e duratura, attraverso tecniche innovative e trattamenti personalizzati. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

© Donnemagazine.it - Georgia Louise lancia il suo esclusivo Atelier di Bellezza a Manhattan: Scopri il Paradiso della Cura della Pelle