Georgia Louise lancia il suo esclusivo Atelier di Bellezza a Manhattan | Scopri il Paradiso della Cura della Pelle
Un viaggio affascinante nel mondo della bellezza e della longevità con Georgia Louise e il suo approccio all'avanguardia per la cura della pelle. Scopri i segreti per una pelle radiosa e duratura, attraverso tecniche innovative e trattamenti personalizzati. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
In questa notizia si parla di: georgia - louise
Lancia si aggiudica il premio “A Star is Back” per il suo Rinascimento - Giovedì 12 giugno, a Vienna, si è svolta la 24ª edizione della cerimonia di gala degli Autobest Awards, durante la quale Lancia ha ricevuto il nuovo premio “A Star is Back”. Segnala motorionline.com