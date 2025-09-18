George Russell non sta bene e il paddock F1 ora trema | 4 piloti hanno viaggiato con lui a Baku

George Russell ha saltato il media day del Gran Premio di Baku. La Mercedes non ha specificato il motivo, ma c'è un piccolo allarme nel paddock perché Russell ha viaggiato verso Baku insieme ad altri quattro piloti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

George Russell non sta bene e il paddock F1 ora trema: 4 piloti hanno viaggiato con lui a Baku; Russell salta parte del weekend del GP di Baku: il motivo e il sostituto; F1| Mercedes – Russell assente al media day di Baku per problemi di salute.

George Russell non sta bene e il paddock F1 ora trema: 4 piloti hanno viaggiato con lui a Baku - La Mercedes non ha specificato il motivo, ma c’è un piccolo allarme nel paddock perché Russell ha viaggiato verso Baku insieme ad altri ... Secondo fanpage.it

george russell sta beneRussell compagno di squadra di Hamilton: la pressione e l’aiuto di uno psicologo - Il britannico ha ammesso che si rivolse a un esperto per affrontare la pressione di condividere il box con un sette volte iridato ... Lo riporta formulapassion.it

