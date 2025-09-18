Genova il Pd evoca i cadaveri appesi | l’odio antifascista sdoganato in Aula

Genova, 17 set – Dopo l’assassinio di Charlie Kirk e la gioia esibita da certa sinistra sui social, il clima di odio antifascista è arrivato fino dentro le istituzioni italiane. È successo a Genova, dove in consiglio comunale un esponente del Partito Democratico, Claudio Chiarotti, si è lasciato andare a una frase che sa di minaccia e di rivendicazione storica: «Vi abbiamo già appesi una volta per i piedi», urlata alla capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandra Bianchi. A Genova l’odio antifascista entra in Aula. Il contesto è emblematico. L’opposizione aveva chiesto un minuto di silenzio per ricordare Kirk, assassinato il 10 settembre alla Utah Valley University. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

