Genova si prepara a diventare, ancora una volta, il crocevia internazionale dove nautica d’eccellenza e design di avanguardia si incontrano. Nella terrazza panoramica del padiglione firmato Jean Nouvel, dal 18 al 23 settembre 2025, la nuova cucina outdoor Solaria di Arrital sarà il cuore pulsante di incontri riservati, degustazioni e racconti capaci di dare voce . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Genova, debutto di Solaria: la cucina outdoor che unisce design e nautica