Genova bimbo precipita dalla finestra della scuola | è grave

Articolo in aggiornamento Sono gravi le condizioni di un bambino precipitato dalla finestra di una scuola nel quartiere Voltri di Genova. Il piccolo, 7 anni di età, è stato soccorso con l'elisoccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Gaslini, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. La polizia indaga per chiarire la dinamica del drammatico accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

