Genova bimbo di sette anni precipita dalla finestra della scuola | ricoverato in rianimazione

Ildifforme.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piccolo, ricoverato in codice rosso in prognosi riservata, sarebbe affetto da una forma di autismo. Al momento, sono in corso gli accertamenti per cercare di comprendere l'esatta dinamica del drammatico incidente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

genova bimbo sette anniBimbo cade dalla finestra di una scuola a Genova, è in rianimazione - Un bimbo di 7 anni è precipitato oggi a Genova Voltri dalla finestra di un edificio scolastico: è stato trasferito al Pediatrico Gaslini in condizioni critiche. Secondo ansa.it

genova bimbo sette anniBimbo di 7 anni precipita dalla finestra di una scuola, ricoverato d’urgenza in Rianimazione: è grave - L' incidente è avvenuto oggi, giovedì 18 settembre, intorno a mezzogiorno nel quartiere di Voltri, a Genova. Si legge su fanpage.it

