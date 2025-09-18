Genova bimbo di sette anni precipita dalla finestra della scuola | ricoverato in rianimazione

Il piccolo, ricoverato in codice rosso in prognosi riservata, sarebbe affetto da una forma di autismo. Al momento, sono in corso gli accertamenti per cercare di comprendere l'esatta dinamica del drammatico incidente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Genova, bimbo di sette anni precipita dalla finestra della scuola: ricoverato in rianimazione

In questa notizia si parla di: genova - bimbo

Bimbo cade da un balcone, ricoverato in codice rosso a Genova: è il secondo che precipita in 5 giorni

Genova, bimbo di 6 anni cade dalla finestra della scuola. Trasportato in elicottero, è grave

Genova, bimbo di 6 anni cade dalla finestra a scuola: è grave

#Genova Bimbo di 6 anni cade dalla finestra a scuola, è grave. È successo intorno alle 12.00 alla scuola primaria De Amicis. Il piccolo ha fatto un volo di tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. - facebook.com Vai su Facebook

#Genova Bimbo di 6 anni cade dalla finestra a scuola, è grave. È successo intorno alle 12.00 alla scuola primaria De Amicis. Il piccolo ha fatto un volo di tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. - X Vai su X

Genova, bimbo di sette anni cade dalla finestra della scuola: è grave; Dramma a scuola a Genova, bimbo di sette anni cade dal secondo piano lotta tra la vita e la morte; Genova, bimbo di 7 anni cade dal secondo piano a scuola: è gravissimo.

Bimbo cade dalla finestra di una scuola a Genova, è in rianimazione - Un bimbo di 7 anni è precipitato oggi a Genova Voltri dalla finestra di un edificio scolastico: è stato trasferito al Pediatrico Gaslini in condizioni critiche. Secondo ansa.it

Bimbo di 7 anni precipita dalla finestra di una scuola, ricoverato d’urgenza in Rianimazione: è grave - L' incidente è avvenuto oggi, giovedì 18 settembre, intorno a mezzogiorno nel quartiere di Voltri, a Genova. Si legge su fanpage.it