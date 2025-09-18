Voltri, la caduta del bambino da una finestra del secondo piano. Erano da poco passate le 12 di oggi quando, nel quartiere di Voltri (Genova), un bimbo di soli 7 anni è precipitato da una finestra del secondo piano della scuola De Amicis. L’impatto, da circa sei metri d’altezza, è stato devastante: il piccolo ha riportato ferite gravissime. Una passante ha assistito alla scena e ha dato subito l’allarme, ma è stata colta da malore per lo shock ed è stata ricoverata al Villa Scassi. Soccorsi immediati: ricoverato al Gaslini in prognosi riservata. Il bambino è stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Gaslini, dove si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Genova, bimbo di 7 anni precipita dalla scuola De Amicis a Voltri