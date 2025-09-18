Genova bimbo di 7 anni precipita dalla scuola De Amicis a Voltri
Voltri, la caduta del bambino da una finestra del secondo piano. Erano da poco passate le 12 di oggi quando, nel quartiere di Voltri (Genova), un bimbo di soli 7 anni è precipitato da una finestra del secondo piano della scuola De Amicis. L’impatto, da circa sei metri d’altezza, è stato devastante: il piccolo ha riportato ferite gravissime. Una passante ha assistito alla scena e ha dato subito l’allarme, ma è stata colta da malore per lo shock ed è stata ricoverata al Villa Scassi. Soccorsi immediati: ricoverato al Gaslini in prognosi riservata. Il bambino è stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Gaslini, dove si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: genova - bimbo
Bimbo cade da un balcone, ricoverato in codice rosso a Genova: è il secondo che precipita in 5 giorni
Genova, bimbo di 6 anni cade dalla finestra della scuola. Trasportato in elicottero, è grave
Genova, bimbo di 6 anni cade dalla finestra a scuola: è grave
#Genova Bimbo di 6 anni cade dalla finestra a scuola, è grave. È successo intorno alle 12.00 alla scuola primaria De Amicis. Il piccolo ha fatto un volo di tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. - facebook.com Vai su Facebook
#Genova Bimbo di 6 anni cade dalla finestra a scuola, è grave. È successo intorno alle 12.00 alla scuola primaria De Amicis. Il piccolo ha fatto un volo di tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. - X Vai su X
Bambino di 7 anni cade dalla finestra di una scuola a Genova, è in rianimazione; Genova, bimbo di 7 anni cade dalla finestra a scuola: è grave. E’ il terzo che precipita in 6 giorni in Liguria; Genova, bimbo di 7 anni cade dal secondo piano a scuola: è gravissimo.
Bimbo di 7 anni precipita dalla finestra di una scuola, ricoverato d’urgenza in Rianimazione: è grave - L' incidente è avvenuto oggi, giovedì 18 settembre, intorno a mezzogiorno nel quartiere di Voltri, a Genova. Si legge su fanpage.it
Genova, bimbo di 7 anni precipita dalla finestra della scuola: è in condizioni critiche - Un grave incidente si è verificato nel quartiere Voltri di Genova, nella tarda mattinata di giovedì 18 settembre, quando un bambino di 7 anni è caduto dalla ... Lo riporta pupia.tv